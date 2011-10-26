Баннер для международного сайта знакомств

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Завершен16 заявок323 просмотра

Нужно изготовить 5 баннеров для международного сайта знакомств LiveDateSearch.com

Баннеры должны быть в размере - 468x60.

Формат - анимированный GIF.

Содержимое, тексты и количество слайдов - на выбор исполнителя.

Главное чтобы баннер был с высоким CTR, но без откровенных фото и текстов.

Желательно чтобы была "имитация элементов управления windows" - типа scrollbars и т.д

Тематика сайта и возможные варианты текстов: safe online dating, serious dating site, free online dating site,no scammers, join for free, find out who likes you, meet new friends for love & relationship.

2 баннера должны быть расчитаны на женскую аудиторию, и 3 на мужскую.

Целевая аудитория: мужчины и женщины из западной Европы и США.

Язык - английский.

После оплаты нужно будет предоставить исходные файлы (psd или др.).

Примеры удачных баннеров на наш взгляд:

http://etop20.com/dating/uploaded_banners/1281910869-Daydream_banner.jpg

http://www.datinganduk.co.uk/images/datinganduk468.jpg -

http://www.vancouver.ru/master/btn/match.gif

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/imgad?id=CLWnrLnvqZu9YhDUAxg8MgiTn6lQyW_7DA

http://t.emediatrack.com/creatives/4184/94451.JPG

14 лет назад
kiran
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$120
2 дня
Работа выполнена отлично и в срок. Были учтены все наши пожелания. Спасибо, Сергей! Будем ещё обращаться!
Только положительные эмоции. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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