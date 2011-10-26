Требуется подготовить баннер ротации изображений по аналогии с сайтом: http://estima.ru/ Важно - предусмотреть параметр (задаётся в тэге param=flashvars, например: в котором передается адрес файла со списком изображений для ...
Баннер для международного сайта знакомств
Нужно изготовить 5 баннеров для международного сайта знакомств LiveDateSearch.com
Баннеры должны быть в размере - 468x60.
Формат - анимированный GIF.
Содержимое, тексты и количество слайдов - на выбор исполнителя.
Главное чтобы баннер был с высоким CTR, но без откровенных фото и текстов.
Желательно чтобы была "имитация элементов управления windows" - типа scrollbars и т.д
Тематика сайта и возможные варианты текстов: safe online dating, serious dating site, free online dating site,no scammers, join for free, find out who likes you, meet new friends for love & relationship.
2 баннера должны быть расчитаны на женскую аудиторию, и 3 на мужскую.
Целевая аудитория: мужчины и женщины из западной Европы и США.
Язык - английский.
После оплаты нужно будет предоставить исходные файлы (psd или др.).
Примеры удачных баннеров на наш взгляд:
http://etop20.com/dating/uploaded_banners/1281910869-Daydream_banner.jpg
http://www.datinganduk.co.uk/images/datinganduk468.jpg -
http://www.vancouver.ru/master/btn/match.gif
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/imgad?id=CLWnrLnvqZu9YhDUAxg8MgiTn6lQyW_7DA
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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