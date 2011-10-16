Баннер ротации картинок

Нужно сделать баннер, во флеше, баннер сам есть, есть раскадровка. сам баннер и приблизительную анимацию можно посмотреть тут http://s12.radikal.ru/i185/1110/e6/49d201ea7de0.gif осталось довести баннер до ума в виде таких работ, ...