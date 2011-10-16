Требуется разработать Flash банер Размер банера 745х90px (Горизонтальный) Содержание: изображение логотипов премии, призыв к участию, контакты организаторов. При клике на баннер осуществляется переход на официальную страницу премии: http://bestmp.ru ...
Баннер ротации картинок
Требуется подготовить баннер ротации изображений по аналогии с сайтом:
Важно - предусмотреть параметр (задаётся в тэге param=flashvars, например:
в котором передается адрес файла со списком изображений для ротации (в соответствующем порядке).
Предусмотреть возможность указания абсолютных (http://) и относительных (/images/1.jpg) путей к изображениям и к flashvars.
Заявки фрилансеров
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