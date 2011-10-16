Баннер ротации картинок

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки122 просмотра

Требуется подготовить баннер ротации изображений по аналогии с сайтом:

http://estima.ru/

Важно - предусмотреть параметр (задаётся в тэге param=flashvars, например:

в котором передается адрес файла со списком изображений для ротации (в соответствующем порядке).

Предусмотреть возможность указания абсолютных (http://) и относительных (/images/1.jpg) путей к изображениям и к flashvars.

14 лет назад
ivan-lev
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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