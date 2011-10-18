Требуется сделать Flash банер

Требуется разработать Flash банер

Размер банера 745х90px (Горизонтальный)

Содержание: изображение логотипов премии, призыв к участию, контакты организаторов. При клике на баннер осуществляется переход на официальную страницу премии: http://bestmp.ru

Информация:

1 кадр – логотип премии, текст ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

2 кадр - логотип премии, текст СТАНЬ НОМИНАНТОМ!

3 кадр - логотип ассоциации, текст ОРГАНИЗАТОР_ ТЕЛ. (4742) 40-06-48_УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА: bestmp.ru

Логотипы в PSD и CDR оба имеются.

По срокам: Сделать нужно к 18.10.2011 года к вечеру по Москве.