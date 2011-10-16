Требуется флеш-баннер

Для сайта cheaptool.ru требуется разработать флеш-баннер

Идея следующая..нужен баннер, где сменяются сезоны зима, лето, осень, весна, и рисованный трактор (может и не рисованный) в динамике. Скажем, зимой на нем снегоуборочная насадка и он убирает снег как снегоуборщик и снег струей летит, весной - на нем сзади плуг и он вскапывает землю, и земля взрыхляется, летом на нем косилка и трава в разные стороны, осенью подметальная щетка и листву заметает.. В стиле мультяшки может... Главное чтоб интересно было...

на сайте баннер Штиля очень нравится.. Может в похожем стиле..