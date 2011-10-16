Нужен баннер о бесплатной доставке детских товаров в интернет-магазине. В двух размерах в статичном решении. 980х90 240х400 При успешном выполнении работы будем рады сотрудничеству на ближайший месяц в объёме ...
Баннер на игровую тематику
Добрый день.
Направление ставки(тотализатор) на esport игры hon, dota, dota2, starcraft2, lol и т.д.
Ваши предложения с ценами и сроками.
Требуется ответственный исполнитель, так как ищем человека не на одноразовую работу.
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