Баннер для магазина детских товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки242 просмотра

Нужен баннер о бесплатной доставке детских товаров в интернет-магазине.

В двух размерах в статичном решении.

980х90

240х400

При успешном выполнении работы будем рады сотрудничеству на ближайший месяц в объёме 10-20 баннеров.

14 лет назад
fly-dream
Максим 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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