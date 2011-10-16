Баннер для магазина детских товаров

Для сайта cheaptool.ru требуется разработать флеш-баннер Идея следующая..нужен баннер, где сменяются сезоны зима, лето, осень, весна, и рисованный трактор (может и не рисованный) в динамике. Скажем, зимой на нем снегоуборочная насадка и он убирает ...