Требуется изготовление баннера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок182 просмотра

Размер баннера 468 на 70, возможно белый фон

Все файлы взять из папки http://tvoyadres.ru/vita

Продвигаем многофункциональный комплекс Альфа Центр, который строится сейчас в центре города.

Информация http://vitadevelopment.ru

Баннер обязательно по брэндбуку. Брэндбук и фотки прилагаю. Логотип нужно взять с 39 страницы из файла alfacentre_brandbook logotype 9.0.cdr После этого баннера люди должны захотеть позвонить и купить там квартиры.

Из пожеланий - возможно как-то показать крупнее отделку здания - чугунные решетки на окнах и тд, показать что он в центре города. Остальное на ваше усмотрение.

По кадрам примерно так:

1 кадр

Будь в центре внимания, в центре жизни

2 кадр

В Альфа Центре

3 кадр

Жилой комплекс "Альфа Центр"

4 кадр

37-45-45 и поставьте сюда логотип

Но текст еще может меняться

14 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
$15
2 дня
Не плохо нарисовала баннер, и главное двух видов. Рекомендую для сотрудничество.
Хороший заказчик. Проект был интересный, оплата вполне сопоставимая со сложностью проекта. Сам заказчик не пропадает, в общении причтен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад

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