Требуется изготовление баннера

Размер баннера 468 на 70, возможно белый фон

Все файлы взять из папки http://tvoyadres.ru/vita

Продвигаем многофункциональный комплекс Альфа Центр, который строится сейчас в центре города.

Информация http://vitadevelopment.ru

Баннер обязательно по брэндбуку. Брэндбук и фотки прилагаю. Логотип нужно взять с 39 страницы из файла alfacentre_brandbook logotype 9.0.cdr После этого баннера люди должны захотеть позвонить и купить там квартиры.

Из пожеланий - возможно как-то показать крупнее отделку здания - чугунные решетки на окнах и тд, показать что он в центре города. Остальное на ваше усмотрение.

По кадрам примерно так:

1 кадр

Будь в центре внимания, в центре жизни

2 кадр

В Альфа Центре

3 кадр

Жилой комплекс "Альфа Центр"

4 кадр

37-45-45 и поставьте сюда логотип

Но текст еще может меняться