Добрый день. Направление ставки(тотализатор) на esport игры hon, dota, dota2, starcraft2, lol и т.д. Ваши предложения с ценами и сроками. Требуется ответственный исполнитель, так как ищем человека не на одноразовую работу.
Требуется изготовление баннера
Размер баннера 468 на 70, возможно белый фон
Все файлы взять из папки http://tvoyadres.ru/vita
Продвигаем многофункциональный комплекс Альфа Центр, который строится сейчас в центре города.
Информация http://vitadevelopment.ru
Баннер обязательно по брэндбуку. Брэндбук и фотки прилагаю. Логотип нужно взять с 39 страницы из файла alfacentre_brandbook logotype 9.0.cdr После этого баннера люди должны захотеть позвонить и купить там квартиры.
Из пожеланий - возможно как-то показать крупнее отделку здания - чугунные решетки на окнах и тд, показать что он в центре города. Остальное на ваше усмотрение.
По кадрам примерно так:
1 кадр
Будь в центре внимания, в центре жизни
2 кадр
В Альфа Центре
3 кадр
Жилой комплекс "Альфа Центр"
4 кадр
37-45-45 и поставьте сюда логотип
Но текст еще может меняться
Выбранный исполнитель
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