Cтатичные баннеры на регулярной основе

Нужен дизайнер, который\ая сделает банеры: статика или максиму в будущем гиф на регулярной основе

размером 300 на 150 или на 200 и ТЕРПЕТЬ СИДЯЩЕГОРЯДОМ МЕНЯ! ТЗ предварительно будет, но я привык работать с исполниетелем по ходу рядом - проверено, так быстрей и лучше, и понятней, что я хочу. Знание HTML и дримвьюера, для прошивки ссылок в код. Требования Москва ( любой район, креативный подход, не зашореннность и яркость красок, броскость + лаконичность доступ к фотобанкам и картинам) оплата на месте от 10-15$ за каждый банер (дизайн)

москвич, русский, не уголовник, не маньяк и все такое. Пришел - сделали банер - ушел досвидос- оплата на месте-кэш ин хэнд

мой номер 929 637 9983 (просьба ночью не звонить)

Сергей