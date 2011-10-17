Добрый день. Направление ставки(тотализатор) на esport игры hon, dota, dota2, starcraft2, lol и т.д. Ваши предложения с ценами и сроками. Требуется ответственный исполнитель, так как ищем человека не на одноразовую работу.
Cтатичные баннеры на регулярной основе
Нужен дизайнер, который\ая сделает банеры: статика или максиму в будущем гиф на регулярной основе
размером 300 на 150 или на 200 и ТЕРПЕТЬ СИДЯЩЕГОРЯДОМ МЕНЯ! ТЗ предварительно будет, но я привык работать с исполниетелем по ходу рядом - проверено, так быстрей и лучше, и понятней, что я хочу. Знание HTML и дримвьюера, для прошивки ссылок в код. Требования Москва ( любой район, креативный подход, не зашореннность и яркость красок, броскость + лаконичность доступ к фотобанкам и картинам) оплата на месте от 10-15$ за каждый банер (дизайн)
москвич, русский, не уголовник, не маньяк и все такое. Пришел - сделали банер - ушел досвидос- оплата на месте-кэш ин хэнд
мой номер 929 637 9983 (просьба ночью не звонить)
Сергей
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