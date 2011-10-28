Нужно сделать динамичный флеш - банер с переходом по ссылке по аналогии как здесь http://ispsystem.com/ru/software/ispmanager
Рекламный баннер
Требуется подготовить баннер 160x600, тематика - почтовые открытки (изображения открыток предоставим).
просьба указывать 3 варианта стоимости:
1) за один статический
2) за 2 статических
3) за 1 статический и 1 анимированный (на 10-15 сек.)
Заявки фрилансеров
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