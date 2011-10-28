Рекламный баннер

  1. Биржа фриланса
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Закрыт18 заявок240 просмотров

Требуется подготовить баннер 160x600, тематика - почтовые открытки (изображения открыток предоставим).

просьба указывать 3 варианта стоимости:

1) за один статический

2) за 2 статических

3) за 1 статический и 1 анимированный (на 10-15 сек.)

14 лет назад
tantysha
Татьяна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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