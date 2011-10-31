Флеш-баннер

Требуется нарисовать баннеры для сайта, они будут вставляться в текст. Всего понадобится не менее 20 штук. Для начала сотрудничества мы закажем 1 банер. Работа нужна качественная, с идееи. Должна быть какая-то изюминка, стиль. ...