Необходим баннер на Flash

Бюджет 2000 рублей,

Нужен баннер, для размещения на промо странице для оптовых покупателей элитного чая.

В преддверие новогодних праздников многие ищут поставщиков для компоновки подарков или собирают их сами

Есть несколько изображений праздничного чая с дедом морозом и снегурочкой.

Есть пара задумок баннера.

В баннере хочется видеть фейерверки, салюты, мишуру и праздник