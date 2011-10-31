Приватно для kadeto (Стас Посох), 3 баннера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка136 просмотров

Создание трех тематических баннеров

14 лет назад
ghax
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Порадовал профессиональный подход Стаса к поставленной задаче, как на этапе планирования, так и на этапе реализации. Скорость реализации проекта, что немаловажно. Уже в начале обсуждения Стас предложил несколько интересных изменений (изготовление тематических баннеров) в итоге принятых нами. И в процессе разработки вносил своевременные коррективы, что в результате вылилось в готовый продукт, которым мы остались очень довольны. Несомненно, в следующий раз обратимся к нему без сомнений в его профессионализме. Спасибо
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен баннер

    Нам нужен следующий банер. Он будет размещён на башорге и посвящён нашим колонкам: http://konoos.ru/catalog/speakers/ на эту страничку он и должен вести. Требования к банеру: Размещается на главной странице справа сверху. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать анимированный flash баннер

    Требуется создать анимированный баннер. Ориентировочное ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0B78sF8R7161IMjZlOWFmNTUtNDc4NS00ZWZhLTg4ZWYtNzM1OGVkNDk0YTRl Рассматриваются только заявки с конкретными сроками и стоимостью.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание flash рекламы

    Нужно сделать flash рекламу на тему online приема/печати фото. Масштибируемость флеша под разные разрешения экрана не помешает. Исходный размер flash длина 500 пикс, ширина 250 пикс. Наличие картинок в рекламе приветствуется. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер

    Реализовать данный банер во Flash Необходимо что бы BMW моргнула дальним светом(1 раз) При наведении курсором на машину , загоралась аварийка. Сделать максимально реалистично! Исходники PSD предоставлю после выбора исполнителя.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Два баннера

    Необходимо нарисовать два банера. 180px на 400px - статический 240px на 400px - анимированный Тематика Детские товары (коляски, кроватки). Смотрим ТЗ Прошу указывать стоимость и сроки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер, графический элемент на сайт.

    Требуется нарисовать баннеры для сайта, они будут вставляться в текст. Всего понадобится не менее 20 штук. Для начала сотрудничества мы закажем 1 банер. Работа нужна качественная, с идееи. Должна быть какая-то изюминка, стиль. ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно срочно сегодня сделать баннер

    У меня есть логотип, желаемый размер (240х240), слова. Вам нужно подобрать красивый фон и расположить это все добро. Нужен баннер в гифе, 2-3 кадра, до 25 кб. Нужно ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Динамичный баннер

    Необходимо создать динамичный баннер, в котором будет появляться надпись: Межрегиональная Профессиональная Ассоциация Кинезиологии России Совместно с Australian Kinesiology Assotiation (AKA) во время показа картинки 1 Затем, когда появится ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад