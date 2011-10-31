Приватно для kadeto (Стас Посох), 3 баннера

Порадовал профессиональный подход Стаса к поставленной задаче, как на этапе планирования, так и на этапе реализации. Скорость реализации проекта, что немаловажно. Уже в начале обсуждения Стас предложил несколько интересных изменений (изготовление тематических баннеров) в итоге принятых нами. И в процессе разработки вносил своевременные коррективы, что в результате вылилось в готовый продукт, которым мы остались очень довольны. Несомненно, в следующий раз обратимся к нему без сомнений в его профессионализме. Спасибо