Нам нужен следующий банер. Он будет размещён на башорге и посвящён нашим колонкам: http://konoos.ru/catalog/speakers/ на эту страничку он и должен вести. Требования к банеру: Размещается на главной странице справа сверху. ...
Приватно для kadeto (Стас Посох), 3 баннера
Создание трех тематических баннеров
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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