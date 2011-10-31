ghax

Вадим ghax

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Приватно для kadeto (Стас Посох), 3 баннера
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!
Порадовал профессиональный подход Стаса к поставленной задаче, как на этапе планирования, так и на этапе реализации. Скорость реализации проекта, что немаловажно. Уже в начале обсуждения Стас предложил несколько интересных изменений (изготовление тематических баннеров) в итоге принятых нами. И в процессе разработки вносил своевременные коррективы, что в результате вылилось в готовый продукт, которым мы остались очень довольны. Несомненно, в следующий раз обратимся к нему без сомнений в его профессионализме. Спасибо
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