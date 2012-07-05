Починить сортировку в VirtueMart 1.1.4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Вобщем суть проблемы, хочу отсортировать подкатегории внутри категории в определённом порядке...В админке зелёнными стрелками выставляю порядок, он сохраняется но всеравно подкатегории продолжают выводиться по возрастанию своего ID

оплата не высокая так как задача минутная для знатока вирта

предложения по цене пишем в заявке на проект

13 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров