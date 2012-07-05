Починить сортировку в VirtueMart 1.1.4

Вобщем суть проблемы, хочу отсортировать подкатегории внутри категории в определённом порядке...В админке зелёнными стрелками выставляю порядок, он сохраняется но всеравно подкатегории продолжают выводиться по возрастанию своего ID

оплата не высокая так как задача минутная для знатока вирта

предложения по цене пишем в заявке на проект