Сайт: http://bodyfitshop.ru Сайт на scriptocms (scriptocms.ru) Она сделана на php с mysql на шаблонизаторе smarty. Что нужно сделать: 1. У любого товара нужно добавить такой ...
База данных + админка к ней на РНР
Здравствуйте.
Есть хостинг php + mysql.
Нужно сделать БД – 5 основных таблиц и 4 связующих.
К этой базе данных нужно сделать панель администратора – всего 11 страниц.
Структура БД и панели администратора во вложении.
Возможность предоплаты зависит от рейтинга.
Срок – 3 дня.
Оплата - яндекс.деньги
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