База данных + админка к ней на РНР

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок181 просмотр

Здравствуйте.

Есть хостинг php + mysql.

Нужно сделать БД – 5 основных таблиц и 4 связующих.

К этой базе данных нужно сделать панель администратора – всего 11 страниц.

Структура БД и панели администратора во вложении.

Возможность предоплаты зависит от рейтинга.

Срок – 3 дня.

Оплата - яндекс.деньги

MySQLPHP
13 лет назад
Asgard82
Павел 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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