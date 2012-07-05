Парсер Яндекс.Маркета

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Куплю готовый парсер цен яндекс маркета/ mail.ru

Нужны карточки товаров (характеристики) + цены

Шины-диски, если нормальный - другие категории. Собирать нужно 2 раза в неделю, админская часть (прокси, тор) - от исполнителя. Есть другие проекты.

Страница производителя (записываем в бд отдельной колонкой)

http://market.yandex.ru/vendors.xml?CAT_ID=109743&hid=90490

Список моделей (записываем в бд отдельной колонкой)

http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870851-VIS=8070-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&hid=90490

Модификации модели (записываем в бд отдельной колонкой)

http://market.yandex.ru/model-mod.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870851-PF=2142418409~EQ~sel~2017212113-PF=1801946~EQ~sel~1870851-VIS=8070-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&modelid=5070379&hid=90490

Предложения магазинов http://market.yandex.ru/model-mod.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870851-PF=2142418409~EQ~sel~2017212113-VIS=70-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&modelid=5070379&hid=90490

В процессе парсинга необходимо собрать базу данных:

Производитель

Модель

Модификация

Средняя цена

магазин

цена

рейтинг магазина

стоимость доставки магазина

13 лет назад
dijurkin
Никита 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров