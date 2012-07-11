Корректировка меню сайта

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Завершен9 заявок210 просмотров

Сайт lmarket.com.ua

Горизонтальное меню автоматически выстраивается по алфавиту, а нужно произвольное как на скриншоте с выделенными цветами.

13 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Все сделанно быстро и качественно. Рекомендую!
Четкая постановка задачи делает свое дело. Все прошло «без шума и пыли».

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад