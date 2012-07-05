Ряд задач по сайту на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

здравствуйте

требуется сделать ряд доработок, донастроек по порталу на битрикс cms

задание не слишком читаемо написано, но достаточно четко

жду ваших предложений

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров