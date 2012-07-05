создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponder
Ряд задач по сайту на Битрикс
здравствуйте
требуется сделать ряд доработок, донастроек по порталу на битрикс cms
задание не слишком читаемо написано, но достаточно четко
жду ваших предложений
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