Натяжка верстки на Joomla

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Закрыт17 заявок172 просмотра

Есть верстка нужно ее натянуть на джумлу версии2,5 + виртмарт2

Стандартный интернет магазин без дополнительных наворотов

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Joomla
13 лет назад
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров