Помощь с авторизацией ajax/jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Доброго времени суток. Нужна помощь в решении одной проблемы, опишу ниже.

Что есть сейчас:

Нажимаем на кнопку входа, ajax скрипт отправляет данные на обработчик login.php, где проверяются входные данные, создается хеш-строка и записывается в куку вместе с id пользователя.

Далее скрипт переходит на файл check_user.php, где проверяется на месте ли куки и если все хорошо, то по id извлекаются все данные из БД о нашем пользователе

Проблема:

После авторизации, пользователю выдается сообщение о том что он ввел все правильно и авторизация завершена, но он при этом все еще видит не свой профайл, а форму авторизации.

Посоветовали после успешной авторизации, с помощью jQuery, заменять форму авторизации. Я считаю что нужно ка к-то рефрешить страницу.

Есть вариант сделать регистрацию на голом php, и проблем вообще не будет, но это как-то не эстетично.

В общем, если кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить, пишите ценник и сроки.

Сразу скажу, писать код буду я, вы только объясняете. (Ну или скините код и объясните что и как)

AJAXjQueryPHP
13 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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