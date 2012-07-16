Натянуть верстку на скрипт обменника

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка179 просмотров

Есть сайт с купленным движком обменника http://tinyurl.com/bsb9dpt

Есть свертсанные макеты

Нужно новый дизайн натянуть. Шаблонизатор смарти

Срочность большая.

Прошу отписываться толковых людей, не новичков.

Все предложения только в проект.

Сразу стоимость, сроки и когда можете начать

13 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pax217
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$120
2 дня
Спасибо Все качественно, профессионально. При необходимости буду обращаться
Обе стороны довольны!

Заявки фрилансеров

pax217
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад