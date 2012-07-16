Задача: перегнать каждую html страничку сайта в pdf-файл. - Есть сайт, с которого нужно скачать информацию в виде html (спарсить главную страницу и пройтись по ссылкам при помощи программы) ...
Натянуть верстку на скрипт обменника
Есть сайт с купленным движком обменника http://tinyurl.com/bsb9dpt
Есть свертсанные макеты
Нужно новый дизайн натянуть. Шаблонизатор смарти
Срочность большая.
Прошу отписываться толковых людей, не новичков.
Все предложения только в проект.
Сразу стоимость, сроки и когда можете начать
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