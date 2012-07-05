Взять с flash способ кодировония данных --> php

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Завершен5 заявок160 просмотров

есть flash фаил который передает и получает данные с сервера в зашифрованном виде ... требуется написать скрипт на php – декодер этих данных

исходники прилагаются !!!

пароль в личку

PHP
13 лет назад
wizi
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена очень профессионально и в сжатый срок. Спасибо.
Быстро поняли друг друга. Нет проблем с проверкой, оплатой. Будем работать дальше. Рекомендую сотрудничать!

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nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад