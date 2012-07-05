Есть интернет-магазин. Необходимо правильно! настроить цели в гугл-аналитике и последовательности целей. Рассмотрю только тех, кто уже делал подобные проекты.
Взять с flash способ кодировония данных --> php
есть flash фаил который передает и получает данные с сервера в зашифрованном виде ... требуется написать скрипт на php – декодер этих данных
исходники прилагаются !!!
пароль в личку
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