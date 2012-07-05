Модуль для сайта недвижимости

Собственно задача состоит в следующем: имеем техническое задание на примере уже готового сайта, который во всем устраивает, ну из него вычленили то что нужно, убрали что не нужно и получили ТЗ. Хотим реализовать его следующим образом - изготовить самостоятельный модуль продвинутой доски объявлений (+ поиски, сортировки всякие, деление на типы аренда/продажа и т.п.) чтобы он работал вкупе со статейно-новостной основой DLE, но при этом код у него был самостоятельный, админка или интегрировать с Data Life или же сделать свою.

Скрипт нужно сделать легким, шустрым, взломоустойчивым, система шаблонов для последующией верстки дизайна желательно по типу DLE, чтобы было удобно его редактировать и верстать под него.

ВАЖНО: в последствии обслуживать скрипт, модернизировать, добавлять новые опции типа поднятие объявления за SMS и т.п.

Требования к исполнителю:

- наличие уже реализованных грамотных программных проектов в портфолио

- длительная регистрация на веблансер с наличием положительных отзывов

- отсутствие предоплаты

- срок исполнения до трех недель, лучше всего поэтапно показывать и сдавать части проекта, чтобы адекватно все проверять и принимать

- нераспространение скрипта третьим лицам