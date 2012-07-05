Необходимо обновить Joomla до новой версии и установить несколько плагинов для сайта www.здоровмир.рф ПЛАГИН BLOGPING 1.6.4 SEO Generator v3.1 RS Seo ПЛАГИН - RW GOOGLE ANALYTICS ...
Создание popup окна
создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponder
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