Персональный проект для Докукина Вячеслава

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка99 просмотров

разработка модуля по заданию.

13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$35
2 дня
Быстрое и качественое исполнение требуемого функционала. мои рекомендации!
Благодарю Андрея за интересный проект и комфортные условия работы. Точное ТЗ, моментальная оплата. Всем советую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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