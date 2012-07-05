Экспорт и вывод статистики из Google Analytics

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Есть акаунт в Google Analytics, в котором собирается статистика по одним сайтам.

Необходимо эту статистику забирать оттуда и выводить на странице другого сайта (в виде цифр)

13 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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