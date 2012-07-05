Sms-оповещение

требуется внедрение функции sms-уведомлений клиента при тех или иных статусах заказа. То есть автоматизация совместно с cms (самописная)

Для примера- work***5.ru

желательно указывать сразу сервис, который планируете использовать

плюсом являются ссылки на проекты, где вы уже такое внедряли.