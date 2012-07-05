Sms-оповещение

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок149 просмотров

требуется внедрение функции sms-уведомлений клиента при тех или иных статусах заказа. То есть автоматизация совместно с cms (самописная)

Для примера- work***5.ru

желательно указывать сразу сервис, который планируете использовать

плюсом являются ссылки на проекты, где вы уже такое внедряли.

13 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров