создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponder
Программирование (CS Cart)
Разработан интернет-магазин.Сайт реализован на базе CS Cart.
Необходима доработка - программирование существующей функции импорта товаров под специфический TXT файл.
Особых отличий от CSV не несет.
Сроки очень сжатые - 2е суток
Cвязь
icq 201425083
skype: radik_ua
Выбранный исполнитель
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