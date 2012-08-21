Программирование (CS Cart)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки187 просмотров

Разработан интернет-магазин.Сайт реализован на базе CS Cart.

Необходима доработка - программирование существующей функции импорта товаров под специфический TXT файл.

Особых отличий от CSV не несет.

Сроки очень сжатые - 2е суток

Cвязь

icq 201425083

skype: radik_ua

13 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$50
2 дня
Хороший специалист, всегда на связи. Работой довольны, общение в том числе. Будем обращаться
Все отлично, работу сделал получил оплату. Будут проекты обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад