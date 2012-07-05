Дописать/модернизировать код на php

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Приветствую! Работа по модернизации сайта - надо исправить, дописать код на php. Сроки – 2-3 недели, бюджет – 100-200$ в зависимости от успешности решения задач, детали: http://guta.by/zip/comp.doc Пишите: [email protected]

PHP
13 лет назад
oleg_tishkov
Олег Тишков 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров