создать попап окно для сайта здоровмир.рф и подключить к smartresponder
JavaScript виджет редактирования дерева
Приходит меню в XML, нужно отобразить его в виде дерева и по клику открывать окно редактирования элементов.
Потом все изменения нужно собрать обратно в XML.
На странице используется jQuery,jQuery-UI. Библиотеку для дерева подберите самостоятельно.
Возможна частичная реализация на стороне сервера (PHP).
ТЗ по запросу.
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