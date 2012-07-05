JavaScript виджет редактирования дерева

Приходит меню в XML, нужно отобразить его в виде дерева и по клику открывать окно редактирования элементов.

Потом все изменения нужно собрать обратно в XML.

На странице используется jQuery,jQuery-UI. Библиотеку для дерева подберите самостоятельно.

Возможна частичная реализация на стороне сервера (PHP).

ТЗ по запросу.