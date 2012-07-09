Разработан интернет-магазин.Сайт реализован на базе CS Cart. Необходима доработка - программирование существующей функции импорта товаров под специфический TXT файл. Особых отличий от CSV не несет. Сроки очень сжатые ...
Натянуть готовый макет Joomla + VirtueMart
Отверстать , натянуть на Joomla 1.5, VirtueMart 1.1.9 ( выбор обуславливается совместимостью подключаемого модуля http://www.uniteller.ru/Info/ru/174 ). В шапке слайдер.
картинки макетов:
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11595068.html
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11595074.html
Оплата по факту
возможен вариант «Drupal» + «Ubercart»
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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