Натянуть готовый макет Joomla + VirtueMart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок198 просмотров

Отверстать , натянуть на Joomla 1.5, VirtueMart 1.1.9 ( выбор обуславливается совместимостью подключаемого модуля http://www.uniteller.ru/Info/ru/174 ). В шапке слайдер.

картинки макетов:

http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11595068.html

http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11595074.html

Оплата по факту

возможен вариант «Drupal» + «Ubercart»

DrupalHTMLJoomla
13 лет назад
In-TAME
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$150
4 дня
Советую к сотрудничеству! Сергей исполнительный и опытный фрилансер. Сделал работу быстро и качественно. Внес изменения которые не были оговорены в ТЗ. От сотрудничества только приятные впечатления.
Алексей - хороший заказчик. Никаких проблем при сотрудничестве не возникло. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад