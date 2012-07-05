Разработан интернет-магазин.Сайт реализован на базе CS Cart. Необходима доработка - программирование существующей функции импорта товаров под специфический TXT файл. Особых отличий от CSV не несет. Сроки очень сжатые ...
Доработка сайта на PHP + MySQL
Всем привет. Требуется доработка отраслевого портала под наши нужды. Вкратце - необходимо добавить функционал для ручного и автоматического добавления прайс листов, с генерацией отдельных страниц каждого наименования. Добавление осуществляет только вебмастер, без участия пользователей, т.е. только из админки.
Сайт написан на PHP+MySQL, при этом довольно давно, поэтому требуются закаленные пыхеры, которые повидали виды :-)
Подробное ТЗ во вложении. Срок на исполнение 5 рабочих дней. Оплата по факту по вебмани, или сбербанку на карту.
Для дополнительных вопросов и уточнений есть моя аська 9 восемь восемь три пять один.
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