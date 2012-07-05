Доработка сайта на PHP + MySQL

Всем привет. Требуется доработка отраслевого портала под наши нужды. Вкратце - необходимо добавить функционал для ручного и автоматического добавления прайс листов, с генерацией отдельных страниц каждого наименования. Добавление осуществляет только вебмастер, без участия пользователей, т.е. только из админки.

Сайт написан на PHP+MySQL, при этом довольно давно, поэтому требуются закаленные пыхеры, которые повидали виды :-)

Подробное ТЗ во вложении. Срок на исполнение 5 рабочих дней. Оплата по факту по вебмани, или сбербанку на карту.

Для дополнительных вопросов и уточнений есть моя аська 9 восемь восемь три пять один.