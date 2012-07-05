Мелкая доработка Asterisk АТС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

В наличии:

- установленный и полностью рабочий Asterisk

- удаленный доступ к системе (24/7) через web-интерфейс, ssh

- модем GSM Huawei E1550

Требуется:

- добавить дополнительный транк (sipnet)

- подключить к системе модем Huawei E1550, чтобы не было привязки к конкретному USB порту (модем разлочен, подключен, sim-карта установлена)

- настроить маршрутизация таким образом: входящие с Huawei E1550 отправляем через sipnet на определенный номер

Заявки без указания сцены и сроков не рассматриваются.

Asterisk
13 лет назад
sanfteam
Алексей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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