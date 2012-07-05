Требуется перенести сайт на самописную cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок171 просмотр

Требуется перенести простой(почти статический) сайт компании на удобную самописную cms.

cms должна быть: простая, быстрая, отлично оптимизированная под seo, иметь хороший код.

Функционал:

правка всех основных тегов и урла

правка текста в редакторе и коде

добавление статей

правка кода(счетчики, телефоны и тд)

Ждем от Вас сроки, стоимость работы, демо cms или где посмотреть...)

СП))

13 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров