Сайт lmarket.com.ua Горизонтальное меню автоматически выстраивается по алфавиту, а нужно произвольное как на скриншоте с выделенными цветами.
Требуется перенести сайт на самописную cms
Требуется перенести простой(почти статический) сайт компании на удобную самописную cms.
cms должна быть: простая, быстрая, отлично оптимизированная под seo, иметь хороший код.
Функционал:
правка всех основных тегов и урла
правка текста в редакторе и коде
добавление статей
правка кода(счетчики, телефоны и тд)
Ждем от Вас сроки, стоимость работы, демо cms или где посмотреть...)
СП))
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