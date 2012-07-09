Необходима программа/скрипт/серверное приложение, собирающее несколько параметров на 5-10 интернет-магазинах и загружающее эту информацию в один интернет магазин на virtue mart. Параметры для сбора: № модели, категорию модели, наличие модели, URL фото, размеры ...
Отладка работы формы ввода данных
На странице есть простая форма ввода данных:
Имя, номер телефона, кнопка "дальше".
Нужно что бы при не за полненных полях данные не отправлялись, а выводилось сообщение "заполните необходимые поля". Эта функция раньше работала, потом перестала. Нужно выявить и устранить причину.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
В наличии: - установленный и полностью рабочий Asterisk - удаленный доступ к системе (24/7) через web-интерфейс, ssh - модем GSM Huawei E1550 Требуется: - добавить дополнительный транк ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть менеджерский счет с балансом в skype. Надо средствами php автоматизировать пополнение других аккаунтов скайп. Жду цены и сроки... Если есть альтернативное решение - также предлагайте...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется перенести простой(почти статический) сайт компании на удобную самописную cms. cms должна быть: простая, быстрая, отлично оптимизированная под seo, иметь хороший код. Функционал: правка всех основных тегов и урла правка текста ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт lmarket.com.ua Горизонтальное меню автоматически выстраивается по алфавиту, а нужно произвольное как на скриншоте с выделенными цветами.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Приветствую! Работа по модернизации сайта - надо исправить, дописать код на php. Сроки – 2-3 недели, бюджет – 100-200$ в зависимости от успешности решения задач, детали: http://guta.by/zip/comp.doc Пишите: [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Отверстать , натянуть на Joomla 1.5, VirtueMart 1.1.9 ( выбор обуславливается совместимостью подключаемого модуля http://www.uniteller.ru/Info/ru/174 ). В шапке слайдер. картинки макетов: http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11595068.html http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/11595074.html Оплата по факту ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
НУЖНО: сверстать psd макеты + установить вёрстку на CSM + залить базу товаров (проекты домов с ценой и описанием). CMS: предполагаю WordPress или Joomla, возможен и Ваш вариант - укажите! ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Всем привет. Требуется доработка отраслевого портала под наши нужды. Вкратце - необходимо добавить функционал для ручного и автоматического добавления прайс листов, с генерацией отдельных страниц каждого наименования. Добавление осуществляет только вебмастер, без участия пользователей, т.е. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим скрипт, который по адресу интернет-магазина зайдет на него и скачает все товары с ценами и при этом не "завалит" интернет-магазин. На входе есть адрес сайта, на выходе нужен CVS-файл в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад