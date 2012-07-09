Отладка работы формы ввода данных

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Завершен6 заявок178 просмотров

На странице есть простая форма ввода данных:

Имя, номер телефона, кнопка "дальше".

Нужно что бы при не за полненных полях данные не отправлялись, а выводилось сообщение "заполните необходимые поля". Эта функция раньше работала, потом перестала. Нужно выявить и устранить причину.

13 лет назад
Muty
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все сделал грамотно. Все время был на связи и отвечал на возникшие вопросы. Смело могу рекомендовать этого фрилансера для сотрудничества.
Хороший заказчик, никаких проблем. Рекомендую и буду рад сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад