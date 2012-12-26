Необходим Ruby программист для периодической работы над проектом (киносайт). Различные изменения в структуру, новый функционал и тд. Работа/оплата - проектная. Приведите пару ссылок на ваши проекты на рельсах и ставку за час работы. ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $800
Нужно доработать фронтенд как на liveplasma точка com в html5. Базовый функционал готов, но нужно чтобы всё красиво и плавно двигалось, в общем - довести до ума. Также можно проработать дизайн. ...Закрыт4 года назад
- $500
Нужно реализовать фронт-енд как на liveplasma точка com в html5 (там всё на флеше) для фильмов. Можно вместе с дизайном (отдельно дизайн не предлагать) От вас сроки и цена. ...Закрыт6 лет назад
- $150
Есть бекап сайта о кино папки app, config, db, lib, public и т.д. Есть бекап БД Mysql. Код достаточно подробно прокомментирован. Проект довольно сложный. Нужно настроить ...Закрыт6 лет назад
- $400
Нужен аналог liveplasma.com. В частности, анимация фильмов, отображение связей между фильмами и т.п. Сама база данных фильмов есть. Также есть более развернутое ТЗ. Оплата по факту или поэтапно.HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходим плагин-переводчик для ворда 2010. Вкратце - поиск и перевод из базы переводов совпадающих пар, а также поиск похожих до определенной степени выражений на русском. Всё должно происходить в рабочем поле ворда. Также ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $62
Сайт - jackineo.ru Сайт о кино. Джек - это от джек-воробей из пиратов карибского моря, нео - соответственно от матрицы. По логотипу - надпись jackineo (может .ru тоже добавить - нужно посмотреть как ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт11 лет назад
Плагин WORD 2010 Нужно, чтобы функция найти-заменить брала данные из внешнего файла и автоматически меняла слова по заданным в этом файле регулярному выражению и пар английское слово-русское слово. Более подробно в ТЗ. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ...Закрыт12 лет назад
- $500
Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typo3) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ТЗ приложил.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть БД - MySQL (приложен файл). Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы. Узлы без ребер выводятся внизу ...Закрыт12 лет назад
- $100
Есть бекап сайта о кино - папки app, config, db, lib, public. Есть бекап БД Mysql. Код достаточно подробно прокомментирован. Нужно настроить vps сервер и развернуть приложение, чтобы сайт работал. ...Закрыт12 лет назад
- $100
Есть БД (приложен файл). Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы. Узлы без ребер выводятся внизу экрана. ...Flash2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть БД (приложен файл). Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы. Узлы без ребер выводятся внизу экрана. Для основного поля ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Здравствуйте. Есть хостинг php + mysql. Нужно сделать БД – 5 основных таблиц и 4 связующих. К этой базе данных нужно сделать панель администратора – всего 11 страниц. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо установить и настроить поисковый движок sphinx на ruby проект – сайт jackineo.ru (Ruby 1.9, Rails 3). Чем быстрее, тем лучше. Ориентировочный срок выполнения – 7-10 июня.Закрыт14 лет назад
- $100
Ищется ответственный RoR программист для создания каталога фильмов и дальнейшего сотрудничества. Бюджет - 3000 руб, срок - 2 недели. Структура сайта. 1. Главная ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Цена – 2500 руб, срок исполнения – 7 дней. 1. Нужен парсер базы фильмов kinopoisk.ru. 2. Необходима информация о фильмах, жанрах, персонах (актеры, режиссеры, сценаристы), странах. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад