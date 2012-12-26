Asgard82

Павел Asgard82

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется разработчик ruby on rails

    Необходим Ruby программист для периодической работы над проектом (киносайт). Различные изменения в структуру, новый функционал и тд. Работа/оплата - проектная. Приведите пару ссылок на ваши проекты на рельсах и ставку за час работы. ...

    Ruby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать фронтенд на html5 аналог liveplasma

    $800

    Нужно доработать фронтенд как на liveplasma точка com в html5. Базовый функционал готов, но нужно чтобы всё красиво и плавно двигалось, в общем - довести до ума. Также можно проработать дизайн. ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Аналог liveplasma.com на html5

    $400

    Нужен аналог liveplasma.com. В частности, анимация фильмов, отображение связей между фильмами и т.п. Сама база данных фильмов есть. Также есть более развернутое ТЗ. Оплата по факту или поэтапно.

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагин-переводчик для word

    $1000

    Необходим плагин-переводчик для ворда 2010. Вкратце - поиск и перевод из базы переводов совпадающих пар, а также поиск похожих до определенной степени выражений на русском. Всё должно происходить в рабочем поле ворда. Также ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен логотип сайта

    $62

    Сайт - jackineo.ru Сайт о кино. Джек - это от джек-воробей из пиратов карибского моря, нео - соответственно от матрицы. По логотипу - надпись jackineo (может .ru тоже добавить - нужно посмотреть как ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автоматизация функции "Найти-заменить"

    Плагин WORD 2010 Нужно, чтобы функция найти-заменить брала данные из внешнего файла и автоматически меняла слова по заданным в этом файле регулярному выражению и пар английское слово-русское слово. Более подробно в ТЗ. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер на Ruby on Rails

    $500

    Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typus - http://rubygems.org/gems/typus) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ...

    Ruby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер на Ruby on Rails

    $500

    Нужен парсер сайта кинопоиск, плюс некоторая интеграция его в админпанель (написана на Typo3) нашего сайта плюс поправить несколько багов в админке и на самом сайте. Более подробное ТЗ приложил.

    Ruby
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой флеш-интерфейс для базы данных

    $100

    Есть БД (приложен файл). Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы. Узлы без ребер выводятся внизу экрана. ...

    Flash2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой флеш-интерфейс для базы данных

    $50

    Есть БД (приложен файл). Нужно сделать визуализацию во флеш. В общих чертах – вывести множество узлов и множество ребер, соединяющих эти узлы. Узлы без ребер выводятся внизу экрана. Для основного поля ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить Sphinx на Rails

    $50

    Необходимо установить и настроить поисковый движок sphinx на ruby проект – сайт jackineo.ru (Ruby 1.9, Rails 3). Чем быстрее, тем лучше. Ориентировочный срок выполнения – 7-10 июня.

    Ruby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт на Ruby-on-Rails

    $100

    Ищется ответственный RoR программист для создания каталога фильмов и дальнейшего сотрудничества. Бюджет - 3000 руб, срок - 2 недели. Структура сайта. 1. Главная ...

    Ruby
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

hanick
41 год
22 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Автоматизация функции "Найти-заменить"
Отличный заказчик: хорошее ТЗ, мгновенная оплата. рекомендую!
Всё было сделано качественно, в срок и по разумной цене. Отличный программист, рекомендую.
Ответный отзыв
tarc
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нужен парсер сайта кинопоиска
Ruby
Сотрудничеством доволен. Грамотное ТЗ, адекватный заказчик
Всё в лучшем виде. Проект выполнен качественно и в срок. Продолжаем сотрудничество.
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