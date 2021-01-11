Доработать фронтенд на html5 аналог liveplasma

Нужно доработать фронтенд как на liveplasma точка com в html5.

Базовый функционал готов, но нужно чтобы всё красиво и плавно двигалось, в общем - довести до ума.

Также можно проработать дизайн.

Бэкенд реализован на рельсах.

От вас примеры с аналогичными проектами и вилка стоимости за проект. Также

указывайте в проектах за какую именно часть были ответственны.

После просмотра портфолио дам ссылку на само приложение.

Предложения

типа "пишите на почту-обсудим подробнее", "мой скайп - пишите" и т.п.

рассматриваться даже не будут. Не тратьте зря мое и ваше время.