Доработать фронтенд на html5 аналог liveplasma

$800
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1040 просмотров
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Нужно доработать фронтенд как на liveplasma точка com в html5.

Базовый функционал готов, но нужно чтобы всё красиво и плавно двигалось, в общем - довести до ума.

Также можно проработать дизайн.

Бэкенд реализован на рельсах.

От вас примеры с аналогичными проектами и вилка стоимости за проект. Также

указывайте в проектах за какую именно часть были ответственны.

После просмотра портфолио дам ссылку на само приложение.

Предложения

типа "пишите на почту-обсудим подробнее", "мой скайп - пишите" и т.п.

рассматриваться даже не будут. Не тратьте зря мое и ваше время.

HTML
3 года назад
Asgard82
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад