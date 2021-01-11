Создание чат бота для мессенджеров и соц сетей

Наша цель создать чат бота:

Человек зашел на сайт (кликнул кнопку на сайте) или получил ссылку в соц сетях или месседжерах, предварительно

увидив оффер - открылась мини страница с выбором получения информации - месседжер или соц сеть

(Whatsapp, Viber, Telegramm, Facebook (Инстаграмм), Email, Вконтакте, Одноклассники - возможно, что-то уберем или добавим).

Тем самым ему ушла информация (оффер) в ту сеть, котрую он выбрал и с тех пор он подписан на общую базу в этой сети.

Далее он получает череду сообщений (как настрою сам, к примеру каждый день, с ответами или выбором ДА/НЕТ - зависит от воронки), что бы купить основной или дополнительный курс.

Возможность адаптировать под под другие офферы и предложения

Возможность разослать подписной базе сообщение

Возможность самостоятельно добавить в базу контакт в зависимости от сети.

Примерно вижу все так, если есть опыт, а он очень желателен - выслушаю Вас.

Постоянное сотрудничество.

Сеть - это (Whatsapp, Viber, Telegramm, Facebook, Email, Вконтакте, Одноклассники)