Вход через LinkedIn + доступ к данным профиля после входа

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка933 просмотра
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Нужен код, который будет делать две вещи:

1. Позволять пройти авторизацию через LinkedIn - пользователя перебрасывает на сайт LinkedIn, он там дает свое согласие на открытие доступа для обработки данных, после чего его возвращает на мой сайт. Сразу пожалуйста указывайте через что именно это будет сделано - некоторые штуки в LinkedIn платные.

2. На основе полученного доступа, код должен считывать данные из профиля в LinkedIn и обрабатывать их (вносить в базу данных). Точно так же пишите, с помощью каких API будете делать - по той-же причине, что часть из них может быть только для premium.

Не забудьте указать на чем именно будет написан ваш код. Если все пройдет хорошо, то потом буду обращаться за дальнейшей поддержкой.

Спасибо!

3 года назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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