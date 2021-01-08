Подправить проект на node.js

Здравствуйте. Интересует возможность реализации платной подписки с рекуррентными платежами на tilda.Т.е.: 1) при оплате клиентом – доступ открывается к определенной странице на месяц, 2) через месяц идет проверка наличия регулярного платежа, при отсутствии платежа – доступ закрывался. На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам проект здесь
https://github.com/drake7707/paintbynumbersgenerator
Он все делает хорошо, только почему-то не выводит картинку в формате контуров (без цвета) где только цифры и контуры (смотреть пример).
Суть проекта, ему даете картинку, а он разбивает ее на цвета, и проставляет их, на выходе вы получаете картинку с полями и цифрами, которую нужно зарисовать определенными цветами.
Пример в прикрепленном файле.
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