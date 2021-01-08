Подправить проект на node.js

Сам проект здесь

https://github.com/drake7707/paintbynumbersgenerator

Он все делает хорошо, только почему-то не выводит картинку в формате контуров (без цвета) где только цифры и контуры (смотреть пример).

Суть проекта, ему даете картинку, а он разбивает ее на цвета, и проставляет их, на выходе вы получаете картинку с полями и цифрами, которую нужно зарисовать определенными цветами.

Пример в прикрепленном файле.