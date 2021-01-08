Корректировки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1136 просмотров
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Нужен веб-программист который будет выполнять такие работы как:

1. Скопировать проект (сайт) и запустить на новом поддомене

2. Изменить данные на сайте (лого, контакты)

3. Поставить метрику на сайт

4. Поставить коды отправки конверсий (фб таргет, вк таргет, яндекс, гугл)

И тому подобное

По опыту: такие работы обычно занимают макс 30 минут

Приоритет: 247 на связи

3 года назад
ramisgi
Рамис 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад