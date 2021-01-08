Помочь разобраться с кодом canonical

Веб-программированиеЗавершен1 заявка163 просмотра
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Есть два кода 

[code]1. 

[/code]

Данный код делает каждую ссылку канонической, но не ломает ее

Пример, существует страница, на которой размещен товар.

Адрес этой страницы сайт/город/категория 

Канонический адрес указан: сайт/город/категория 

Если выполнить сортировку по стоимости, получаем ссылку: сайт/город/категория?filter=price  

То и каноническую ссылку получаем: сайт/город/категория?filter=price  

[code]2. \r\n";?>

[/code]

Второй код, указывает каноническую ссылку, но ломает ее. 

Пример, существует страница, на которой размещен товар.

Адрес этой страницы сайт/город/категория

Канонический адрес указан: сайтгород/категория

Если выполнить сортировку по стоимости, получаем ссылку: сайтгород/категория?filter=price 

Каноническая ссылка выходит: сайтгород/категория

Прошу помощи разобраться для верной работы кода по вашей цене. Ссылку на сайт предоставить к сожалению не могу. 

3 года назад
guest_1610131938966
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$1
1 день
Отлично, быстро и качество выполнил задачу, а еще и добрый человек. Всем рекомендую.
Сработались отлично. Быстрая проверка. Рекомендую.