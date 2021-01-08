Помочь разобраться с кодом canonical

Нужен программист решить проблему с Яндекс кассой (Юкасса) у нас на сайте работал прием оплаты яндекс кассой, затем Яндекс что то там поменял обновил, и перестало работать. у нас УЖЕ написан код отправки запроса в юкассу, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два кода
[code]1.
[/code]
Данный код делает каждую ссылку канонической, но не ломает ее
Пример, существует страница, на которой размещен товар.
Адрес этой страницы сайт/город/категория
Канонический адрес указан: сайт/город/категория
Если выполнить сортировку по стоимости, получаем ссылку: сайт/город/категория?filter=price
То и каноническую ссылку получаем: сайт/город/категория?filter=price
[code]2. \r\n";?>
[/code]
Второй код, указывает каноническую ссылку, но ломает ее.
Пример, существует страница, на которой размещен товар.
Адрес этой страницы сайт/город/категория
Канонический адрес указан: сайтгород/категория
Если выполнить сортировку по стоимости, получаем ссылку: сайтгород/категория?filter=price
Каноническая ссылка выходит: сайтгород/категория
Прошу помощи разобраться для верной работы кода по вашей цене. Ссылку на сайт предоставить к сожалению не могу.
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