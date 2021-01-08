Правильно настроить DNS записи в Cloudflare

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Существует проблема при отсылке писем на некоторые почтовые службы: AOL, Yahoo,

Outlook.comICloud.com...

Сделали тест на отправку:

http://www.mail-tester.com/test-5wuiybueo

и показало, что не хватает: DMARK и PTR записей в DNS см. скриншоты. Мы используем Cloudflare. Нужно помочь сделать правильно записи, чтобы предупреждения DMARK и PTR при отправке того же самого

письма на http://www.mail-tester.com ушли. 

3 года назад
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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