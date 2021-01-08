Доработать или сделать новую форму подачи объявления

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать или сделать новую форму подачи объявления на сайте.  Задача по функционалу и порядку размещения можно взять на примере если мы будем размещать новое объявление  на сайте авито в Рублику недвижимость – нужно что бы порядок и функционал был такой же привязка к категории и появляющиеся поля согласно выбранной категории

Сайт будет на 1С-Битрикс Старт + готовое решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/citrus.arealtypro/

Можно сделать форму с нуля или доработать текущую

Пример https://yadi.sk/i/iDPxUdSt5MSidg

Пишите стоимость и вариант реализации.

3 года назад
berdnikovasya
Василий 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад