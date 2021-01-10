Калькулятор для сайта на WordPress (без дизайна)

Веб-программированиеЗавершен6 заявок1020 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Нужно сделать калькулятор

Дизайн не имеет значения

Расположение блоков – как в примере

Формулы расчета во вложении

Пишите Ваши сроки и стоимость, пожалуйста

WordPress
3 года назад
mihkl
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
clavs
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!