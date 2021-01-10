Калькулятор для сайта на WordPress (без дизайна)

Нужна реализация возможности оплаты на сайте zakaz-oboi.ru. Вот что есть в верстке http://oboi.pravilopareto.ru/thankyou.html и [url=http://oboi.pravilopareto.ru/payments.html]http://oboi.pravilopareto.ru/payments.html[/url] Нужна возможность распечатки квитанций на оплату и возможность онлайн оплаты заказа Обновления заливать через битбакет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно сделать калькулятор
Дизайн не имеет значения
Расположение блоков – как в примере
Формулы расчета во вложении
Пишите Ваши сроки и стоимость, пожалуйста
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