Разработка первой версии сайта

На сайте с формы при первой отправке заявки с чистым кэшем браузера в CRM она приходит 2 раза Нужно найти причину этой проблемы и проверить работу всех остальных форм на сайтах, чтоб нигде она не повторялась. Скриншоты ...
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Добрый день. Требуется сверстать и реализовать на одной из функциональных CMS интернет-магазин для проекта solo mood. В ТЗ указан shopify, но эксперты уже проконсультировали по сложности реализации шаблонов, поэтому CMS на ваш выбор.Дизайн на финальной стадии, к началу вашей работы будет уже полностью отрисован и передан в Figma. Техническое задание подробно расписано и приаттаченно к заказу.Очень хотелось бы, чтобы у исполнителя был опыт работы с shopify. Но рассмотрю и талантливых разработчиков у кого есть желание разобраться. Проект на стадии MVP, пока не можем себе позволить дорогого разработчика senior уровня. Работу пожалуйста оценивайте исходя из ваших трудозатрат под описанное ТЗ. + ориентировочные сроки на реализацию.Со своей стороны буду доступен 24 на 7 для консультаций и помощи в реализации. Спасибо.
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