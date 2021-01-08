Разработка первой версии сайта

Добрый день. Требуется сверстать и реализовать на одной из функциональных CMS интернет-магазин для проекта solo mood. В ТЗ указан shopify, но эксперты уже проконсультировали по сложности реализации шаблонов, поэтому CMS на ваш выбор.Дизайн на финальной стадии, к началу вашей работы будет уже полностью отрисован и передан в Figma. Техническое задание подробно расписано и приаттаченно к заказу.Очень хотелось бы, чтобы у исполнителя был опыт работы с shopify. Но рассмотрю и талантливых разработчиков у кого есть желание разобраться. Проект на стадии MVP, пока не можем себе позволить дорогого разработчика senior уровня. Работу пожалуйста оценивайте исходя из ваших трудозатрат под описанное ТЗ. + ориентировочные сроки на реализацию.Со своей стороны буду доступен 24 на 7 для консультаций и помощи в реализации. Спасибо.