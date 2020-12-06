ne10ina

Игорь ne10ina

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб, мобильный разработчик

﻿Привет!

Я профессионально занимаюсь разработкой и внедрением сайтов. С головой погружаюсь в проект, не довожу работу до дедлайна. Готов к долгосрочному сотрудничеству.

Стек знаний по верстке:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Кроссбраузерность
  • Резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox
  • SCSS
  • Gulp/Webpack
  • Git
  • Parallax scrolling
  • Подход БЭМ
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
Стек знаний по CMS:

  • Wordpress
  • Webasyst
  • Django/python
  • Натяжка на wp
  • Плагины
  • Перенос сайта на другие хостинги
Стек знаний по мобильной разработке:

  • Нативная разработка под Android
  • Верстка на xml
  • Многопоточность
  • Обращение к API
  • Kotlin/Java
  • Git
Контакты:

Telegram: @ne10ina

Почта: [email protected]

Viber: +7(982)-242-16-30

Skype: live:.cid.8e395879d332b432

Телефон: +7(982)-242-16-30

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Отзывы заказчиков

Maximoff1983
Максим 
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Правки на сайте
Обращаюсь не первый раз к Игорю. Все отлично: быстро и качественно, как всегда! Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Все отлично
Ответный отзыв
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
6 баллов
4 года назад
Верстка и натяжка
WordPress
сотрудничество не задалось. Не peffekt pixel
Благодарю за проект и доверие
Ответный отзыв
art_mar
Артем 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
9 баллов
4 года назад
Сделать web-страницу
FigmaNode.js
Игорь качественно выполнил работу в соответствии с ТЗ. В сложной задаче добился идеальной реализации. Рекомендую
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Hopkins1987
Антон 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта по тех заданию
Все понравилось! Сделал качественно, быстро! хотя другие не могли сделать и отказывались.
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Мини-лендинг
Отличная работа - качественно и в оговоренные сроки. Доброжелательное общение. Спасибо!
Хороший заказчик! Приятное общение и грамотно поставленное ТЗ.
Ответный отзыв
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