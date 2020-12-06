Веб, мобильный разработчик
Привет!
Я профессионально занимаюсь разработкой и внедрением сайтов. С головой погружаюсь в проект, не довожу работу до дедлайна. Готов к долгосрочному сотрудничеству.
Стек знаний по верстке:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Кроссбраузерность
- Резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Bootstrap 3,4
- Flexbox
- SCSS
- Gulp/Webpack
- Git
- Parallax scrolling
- Подход БЭМ
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Адаптация / внедрение плагинов
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Wordpress
- Webasyst
- Django/python
- Натяжка на wp
- Плагины
- Перенос сайта на другие хостинги
- Нативная разработка под Android
- Верстка на xml
- Многопоточность
- Обращение к API
- Kotlin/Java
- Git
Telegram: @ne10ina
Почта: [email protected]
Viber: +7(982)-242-16-30
Skype: live:.cid.8e395879d332b432
Телефон: +7(982)-242-16-30
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Портфолио
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- Studiopspu.herokuapp.com151 просмотр
- Сайт веб-студии на WordPress130 просмотров
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- Доработки интернет магазина53 просмотра
- Модальное окно48 просмотров
- Сайт СТО (WordPress)87 просмотров
- Clip note в Google play75 просмотров
- Многостраничный сайт о tBTC94 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Обращаюсь не первый раз к Игорю. Все отлично: быстро и качественно, как всегда! Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично
$50
6 баллов
4 года назад
WordPress
сотрудничество не задалось. Не peffekt pixel
Ответный отзыв
Благодарю за проект и доверие
$30
9 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Игорь качественно выполнил работу в соответствии с ТЗ. В сложной задаче добился идеальной реализации. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$20
10 баллов
4 года назад
Все понравилось! Сделал качественно, быстро! хотя другие не могли сделать и отказывались.
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$20
10 баллов
4 года назад
Отличная работа - качественно и в оговоренные сроки. Доброжелательное общение. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Приятное общение и грамотно поставленное ТЗ.
HTML-верстка
1 отзыв
$7/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга