Необходимо сделать одну web-страницу для тестирования конверсии на пользователях. Нужно сделать только фронтенд. Страница представляет собой формат сторисов в инстаграм, в которых будут прокручиваться товары. Грубо говоря сделать слайдер. Товары можно добавить в "избранное" ...