Для сайта https://301-1.ru/ нужно сделать бесконечный скрол постов Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/18dOzhWfkgq0Rbq2_ov88HVCxi74ZAEnLEjZbFjavatU/edit?usp=sharing
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать одну web-страницу для тестирования конверсии на пользователях. Нужно сделать только фронтенд. Страница представляет собой формат сторисов в инстаграм, в которых будут прокручиваться товары. Грубо говоря сделать слайдер. Товары можно добавить в "избранное" ...Завершен4 года назад
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ТЗ https://docs.google.com/document/d/106wD95YaG02skvd6hxZDN8Aevi2SzuRfxmUhI7RSmUE/edit?usp=sharingЗавершен4 года назад
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Подробно описал в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1pSOR6kl5Y4Ukle4f0q5YKfD_-ROb0pw7uQo8lnXqLtc/edit?usp=sharingЗавершен4 года назад
Задача: сделать скрипт на php, который извлекает данные из json запроса https://api.hh.ru/areas в таблицы описанные в прикрепленном к заданию файле. Запуск скрипта полностью обновляет все таблицы (удаляет старое и записывает новое). Описание метода ...Завершен5 лет назад
- $30
Для сайта вакансий поиска работы нужно оформить дизайн и функционал радиобаттонов, которыми пользователь будет обозначать уровень владения навыками. Например, уровень владения Photoshop: - начинаю - знаю основы - хорошо освоил ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад