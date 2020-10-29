art_mar

Артем art_mar

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ne10ina
Игорь 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать web-страницу
FigmaNode.js
Хороший заказчик
Игорь качественно выполнил работу в соответствии с ТЗ. В сложной задаче добился идеальной реализации. Рекомендую
Ответный отзыв
mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Формирование ссылки с передачей параметров
Все супер! Спасибо!
Быстрое и качественное выполнение
Ответный отзыв
mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработка слайдера оценки навыка на HTML, JS
HTMLJavaScript
Работаем не первый раз, каждый раз все супер! Рекомендую!
Виталий быстро и качественно делает работу, не первый раз обращаюсь к нему
Ответный отзыв
sshell72
Сергей 
53 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
20 отзывов(-1)
$20
10 баллов
5 лет назад
ТЗ извлечение данных JSON в БД
PHP
Работа была не простой, но очень интересной. Артем грамотный и очень порядочный заказчик. Очень рекомендую!
Работа выполнена согласно ТЗ в оговоренные сроки. Сергей всегда был на связи, рекомендую как надежного и ответственного разработчика
Ответный отзыв
mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Оформить дизайн группы переключателей radiobutton
Задача была поставлена четко, подробное ТЗ, моментальная оплата! Сотрудничеством доволен 👍, однозначно рекомендую!
Отличное выполнение работы за пару часов, все по ТЗ и даже добавлен полезный функционал, который не оговорен в задании
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