Правки на сайте

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

добрый день хочу вам еще заказ предложить по тому же сайту

3 года назад
Maximoff1983
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ne10ina
Игорь 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Обращаюсь не первый раз к Игорю. Все отлично: быстро и качественно, как всегда! Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Все отлично