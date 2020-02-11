Maximoff1983

Максим Шабанов Maximoff1983

 
40 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ne10ina
Игорь 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Правки на сайте
Все отлично
Обращаюсь не первый раз к Игорю. Все отлично: быстро и качественно, как всегда! Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
ne10ina
Игорь 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Внести изменения в структуру и внешний вид интернет магазина
Максим ответственный заказчик. Задача была поставлена предельно ясно. Сроки были согласованы и не сокращались. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный человек и крутой специалист! Выполнил все по ТЗ, вообще без лишних вопросов сделал все как надо.
Ответный отзыв
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать продающий текст и подобрать продающие фото для рекламы в инст
Рекомендую заказчика. Все четко и по делу, спасибо за проект!
Работа выполнена, все как договаривались. Рекомендую исполнителя!
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