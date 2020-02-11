Maximoff1983

Игорь добрый день. нужно изменить номер телефона и месенджеры на сайте https://ug-st.ru/ вы работали с вордпресс?
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
добрый день хочу вам еще заказ предложить по тому же сайтуИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Александр. а вот такое задание сможете сделать? нужно написать продающий текст и подобрать продающие фотографии для таргетированной рекламы в инстаграмм тематика воздушные и гелиевые шарики с доставкой по москве сама реклама уже настроена и отработана основная ЦА молодые ...Продающие текстынет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день нужно написать продающий текст и подобрать продающие фотографии для таргетированной рекламы в инстаграмм тематика воздушные и гелиевые шарики с доставкой по москве сама реклама уже настроена и отработана основная ЦА молодые мамы 18-28 лет ссылка на аккаунт https://www.instagram.com/planeta_prazdnika_msk?r=nametagПродающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Необходимо внести изменения во внешний вид интернет магазина во вложинии ТЗ и картинка, которая упоминается в ТЗИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Александр добрый день нужно переписать текст с учетом сео. сделать индивидуальный текст сайт. Начать с одной страницы, в последующем переделать все ug-st.ru (тематика юриспруденция) вы можете за это взяться? какая цена?Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
[url=http://sharovod.ru/]http://sharovod.ru/[/url] Нужно отредактировать сайт, по ТЗ в прикрепленном файле. В основном графическое редактирование, не высокой сложности.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
добрый день! необходима оптимизация скорости загрузки сайта [url=http://sharovod.ru/]http://sharovod.ru/[/url] платформа WebassystВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад